USA: nouveau bond des ventes de chansons grâce au streaming

La consommation musicale totale a progressé de 12,8% en volume l'an dernier dans le plus important marché mondial, triplant la hausse de 4,2% enregistrée l'année précédente. Les services de streaming à la demande, sous l'impulsion du groupe suédois spotify, ont rapidement pris le dessus sur les téléchargements opérés à partir des plateformes comme iTunes qui avaient révolutionné l'industrie musicale il y a quelques années.

Ainsi, selon BuzzAngle Music, près de trois fois plus de chansons ont été écoutées en moyenne en streaming chaque jour aux Etats-Unis (1,67 milliard) que la totalité des morceaux téléchargés sur l'ensemble de l'année (563,7 millions). La croissance du seul streaming musical a bondi de plus de 50% sur un an. Selon le cabinet, plus de 80% des écoutes en streaming ont émané de sites par abonnement. Mais tout n'est pas rose: de nombreux artistes se plaignent de ne recevoir qu'une petite portion des bénéfices dans ce nouvel échiquier. Wixen Music Publishing, qui détient notamment les droits de Neil Young et The Doors, a lancé la semaine dernière des poursuites contre Spotify réclamant 1,6 milliard de dollars.

L'éditeur affirme que la firme suédoise n'a pas requis les autorisations nécessaires pour constituer son catalogue de 30 millions de chansons. Spotify fait aussi face à une concurrence croissante avec l'arrivée de services proposés par des mastodontes comme Apple et Amazon, ou encore le français Deezer et la plateforme Tidal de Jay-Z. Par ailleurs, si les ventes d'album ont continué de chuter en 2017, une exception a été constatée pour un support: le vinyl, qui a connu une croissance de 20% grâce à un regain d'affection des fans et des collectionneurs.

Le rock et les titres anciens ont largement devancé les autres styles musicaux dans le vinyl, mais la plus grosse vente l'an dernier a été la bande originale de la superproduction "Les Gardiens de la Galaxie" (2014) avec des titres notamment de David Bowie et Marvin Gaye. Tous supports confondus, l'album le plus vendu a été "Reputation" de Taylor Swift avec près de 1,9 million de copies, a précisé BuzzAngle Music. La pop star a tenu son album hors des sites de streaming pendant trois semaines pour maximiser les ventes. Après le vinyl, un autre support historique semble connaître un certain renouveau: la cassette. Le nombre de copies vendues a doublé en 2017, mais sans dépasser les 100.000.