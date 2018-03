Urbantz optimalise la livraison de colis dans les villes congestionnées

Si vous habitez à Bruxelles et que vous vous faites régulièrement livrer des colis à domicile, il y a fort à penser que la plateforme Urbantz soit utilisée. Dans les faits, vous ne voyez que le livreur. Mais en coulisses, le logiciel de livraison est à l'oeuvre. " Notre projet est né de la rencontre entre des experts de la logistique du dernier kilomètre et des passionnés de nouvelles technologies collaboratives ", indique Michael Darchembeau, cofondateur d'Urbantz. Cette société bruxelloise, créée en 2015, a remporté en janvier le prix Rise - Innovative Starters délivré par Innoviris, l'Institut bruxellois pour la Recherche et l'Innovation, avec à la clé 500.000 euros de financement. " Ensemble, nous avons fait le constat qu'il n'existait pas de solution IT pour gérer la logistique de demain dans une capitale comme Bruxelles. Il faut savoir qu'aujourd'hui un véhicule sur cinq est un véhicule de livraison. Notre vision est de rendre les villes plus smart grâce à des opérateurs équipés avec une technologie comme Urbantz ".

