Une semaine d'information sur le thème "devenir indépendant"

Le 1819 est un service d'information composé de 22 personnes qui vise à être une porte d'entrée unique pour les entrepreneurs bruxellois. Il travaille en réseau avec les acteurs publics et privés. Ses bases en tant que service d'information ont été posées à compter de 2010, mais ses missions ont été développées en 2014 afin de lui accorder un rôle central au niveau régional.

"Nous devions renforcer la position du 1819 en en faisant une référence pour quiconque compte entreprendre à Bruxelles", explique Didier Gosuin. "C'était notre première étape dans le plan ambitieux du gouvernement bruxellois de rendre plus lisible l'aide publique aux entreprises en Région bruxelloise. La deuxième aura été le lancement officiel en janvier dernier de hub.brussels, l'agence bruxelloise pour l'accompagnement des entreprises", ajoute le ministre.

Près de 8.000 demandes ont été traitées en 2017, soit près du double de 2014. Environ 45% viennent de femmes (+15% par rapport à 2014), 40% de starters et 37% d'entreprises existantes. Parmi les starters, 57% des demandes viennent de demandeurs d'emploi (+12% par rapport à 2014). D'une moyenne de 487 demandes/mois en 2016, le 1819 est passé à 627 demandes/mois en 2017, soit une hausse de 30%.

Le service 1819 se déploie à travers une aide téléphonique, un site internet (plus de 50.000 visiteurs/mois en 2017) et un Infopoint mis en place en 2017. "Depuis sa création en mai 2017, plus de 700 personnes ont demandé conseil à l'Infopoint", remarque Annelore Isaac, directrice du service 1819.

Cette semaine de l'indépendant traitera notamment des aides disponibles pour ceux qui souhaitent se lancer en tant qu'indépendant ou encore des coopératives. L'an passé, deux semaines thématiques ont été organisées sur l'entrepreneuriat des jeunes et sur la transmission d'entreprise. En 2018, 6 ou 7 semaines thématiques sont prévues, entre autres sur la communication, sur les ASBL et sur les outils pratiques pour gérer une entreprise.