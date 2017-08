Une privatisation de la SNCB? Mauvaise affaire!

"Dans toute l'Europe, on en revient de la privatisation du rail, et en Belgique on prend la direction opposée", a commenté Ludo Sempels, de l'ACOD/CGSP Cheminots. "Une privatisation serait une mauvaise chose, pour le personnel comme pour le voyageur."

Le syndicat chrétien estime aussi que le service offert va souffrir d'une privatisation éventuelle. Luc Piens, responsable du secteur ferroviaire pour l'ACV/CSC, renvoie à la libéralisation du marché de l'énergie. "La facture énergétique a augmenté. Une privatisation des chemins de fer ne garantirait pas des prix meilleur marché pour le voyageur", assure-t-il.

M. Piens émet également des doutes sur la faisabilité d'un tel projet, étant donné l'énorme dette de l'entreprise et les investissements promis dans les véhicules. "Il serait plus judicieux de réfléchir à donner un élan positif à l'entreprise qui joue un rôle crucial dans la mobilité belge de demain face à l'accumulation des files sur les routes."