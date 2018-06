Une hausse claire des faillites et des arrêts d'activité

En 2016 et 2017, 14% des restaurants en plus ont fait faillite par rapport à la période 2007-2015. Le nombre d'arrêts d'activités a augmenté de 13% durant cette période, indique le SNI sur la base de chiffres du fournisseur d'informations commerciales Trends Business Information. Horeca Vlaanderen arrive à la même conclusion après avoir consulté des données du SPF Économie.

Une des causes de ces faillites et arrêts est l'introduction de la caisse intelligente dans l'horeca, selon ces organisations. Depuis le 1er janvier 2016, les restaurants/cafés qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 25.000 euros par an doivent être dotés d'une telle caisse.

"Les mesures compensatoires qui ont été instaurées en échange de la caisse intelligente n'ont pas aidé le secteur", selon Christine Mattheeuws, présidente du SNI.

"Il y aura un impact de la caisse intelligente mais d'autres facteurs jouent un rôle", nuance Filip Horemans, porte-parole d'Unizo. Il renvoie notamment aux coûts salariaux.