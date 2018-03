Une électricité moins chère créerait des milliers d'emplois: pourquoi le gouvernement n'en profite pas ?

Une baisse de 10% des prix de l'électricité en Belgique mènerait à une augmentation de 3% en matière d'emploi et de 6% des investissements par an. Telle est la conclusion du centre de recherche Vives et de la KU Leuven sur la base d'une étude menée dans dix pays pour le compte de Febeliec, la fédération des industries consommatrices d'énergie.