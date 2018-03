Une boîte aux lettres à 48 milliards

Les comptes au Luxembourg, ce n'est ni un mythe ni de l'histoire ancienne. Une enquête menée par Le Soir et De Tijd indique en effet que 60 % des familles belges les plus riches disposent d'une société luxembourgeoise et qu'elles y ont placé la coquette somme de 48 milliards d'euros.