Un prêt de 400 millions d'euros de la BEI à Proximus pour transformer son réseau fixe

Dans le cadre de son projet "La fibre en Belgique", Proximus a annoncé son intention d'investir 3 milliards d'euros sur 10 ans pour accélérer le déploiement de la fibre optique en Belgique. "L'objectif est d'atteindre 85% des entreprises et d'amener la fibre au coeur des villes et communes de Belgique. En février 2018, plus de 6.000 entreprises étaient déjà connectées à la fibre, et 24 villes et communes sont actuellement en phase de déploiement ou le seront à court terme", rappelle la BEI.

"Grâce au prêt de la BEI, nous avons trouvé un partenaire de financement fiable et rentable à long terme pour l'un de nos projets stratégiques clés", a souligné Dominique Leroy CEO de Proximus.

"Cet investissement facilitera considérablement l'accès des utilisateurs résidentiels et professionnels à l'ultra haut débit, ce qui est primordial aujourd'hui, pour les citoyens comme pour les entreprises, afin de pouvoir saisir les opportunités du marché unique numérique", explique pour sa part Jean-Christophe Laloux, directeur général de la BEI.

Jeudi, la BEI avait déjà octroyé un autre prêt à une société belge. La BEI a accordé un prêt de 500 millions à Ores gestionnaire de réseaux de distribution (GRD) wallon.