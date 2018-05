Un premier trimestre "solide" pour Ahold Delhaize avec des ventes en hausse

"Nous sommes satisfaits de notre performance au cours du premier trimestre, prouvant que l'exécution de notre stratégie 'Better Together' continue à porter ses fruits, délivrant des ventes en hausse et des synergies dans l'ensemble de l'entreprise. Bénéficiant de notre envergure et s'appuyant sur nos positions de leader sur la côte est des États-Unis et en Europe, nos grandes marques locales ont démontré leurs capacités et leur agilité à répondre rapidement aux besoins et aux préférences des consommateurs", a noté le CEO d'Ahold Delhaize Dick Boer.

La marge opérationnelle sous-jacente est montée de 0,2% à 4%, pour un bénéfice opérationnel sous-jacent de 600 millions d'euros.

Le bénéfice net a bondi de 25,7% à taux de change constant, à 407 millions d'euros.

Par ailleurs, les ventes nettes en ligne ont grimpé de 23%, "maintenant l'objectif de réaliser près de 5 milliards d'euros de consommation en ligne pour 2020", souligne l'entreprise.

En Belgique, Ahold Delhaize a rapporté des chiffres encourageants pour les ventes, avec une croissance à 5% (à 1,245 milliard d'euros), alors que la nouvelle direction commence à mettre en oeuvre des améliorations commerciales et opérationnelles.