Un plan de reconversion table sur la création de 6.000 à 8.000 emplois en dix ans

Le plan CatCh (CATalyst 4 Charleroi), visant la reconversion post-Caterpillar, cible quatre secteurs "à haute valeur ajoutée et fortement créateurs d'emplois", rapportent Le Soir et les titres Sudpresse lundi: l'industrie manufacturière de pointe, le transport et la logistique, la santé et les industries du vivant, ainsi que la créativité et le numérique.