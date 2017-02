Un nouveau prix pour susciter les projets d'économie circulaire

S'inspirant d'une initiative de la ville de Nivelles en 2016, la province reprend l'organisation de ces trophées en les étendant aux entreprises (PME, TPE, indépendants et agriculteurs) de tout le Brabant wallon. Ce concours vise à sensibiliser et encourager ces entreprises à s'inscrire dans l'économie circulaire.

"Nous avons constaté la pertinence du projet à Nivelles l'an dernier, et compris l'intérêt d'étendre l'initiative à toute la province avec le soutien d'organismes comme l'Intercommunale du Brabant wallon (IBW), les associations d'entreprises ou encore l'Union des classes moyennes (UCM). L'économie circulaire commence à devenir une réalité: c'est une nouvelle façon de voir les choses et de penser 'durable'. Nous voulions informer les entreprises sur le concept et ses bienfaits", indique Isabelle Kibassa-Maliba.

L'appel à projets a été officiellement lancé mercredi à Louvain-la-Neuve. Un site internet spécifique (https://ecocircubw.wordpress.com) a été mis en ligne et un contrat de gestion entre la province du Brabant wallon et l'asbl Cap Innove a été conclu (le budget est de 11.000 euros) pour que l'association encadre l'organisation de ces trophées. Les candidats seront accompagnés tout au long du processus, et les lauréats bénéficieront d'un coaching pour concrétiser leur projet.