Un nouveau CEO pour le groupe Mestdagh

Ce Français de 45 ans, installé en Belgique avec sa famille depuis une dizaine d'années, succède aux frères Eric et John Mestdagh qui avaient pris il y a quelques mois la décision d'abandonner la direction opérationnelle de l'entreprise.

Guillaume Beuscart a passé l'essentiel de sa carrière au sein du groupe Lagardère. Il a rejoint Lagardère Travel Retail Belgique en 2008, d'abord comme directeur financier, puis comme directeur général, de 2011 à 2016.

Les deux frères Mestdagh restent toutefois au conseil d'administration du groupe "comme garants de l'ancrage familial et de la vision à long terme". "Ces derniers, qui occupaient un rôle exécutif dans la société, continueront à collaborer étroitement avec Guillaume Beuscart et l'équipe de direction, notamment en assurant la réflexion sur la vision du groupe, en consolidant le lien avec la famille et notamment en assurant le passage de flambeau aux générations futures", précise le groupe dans un communiqué.

Le conseil d'administration est présidé par Carl Mestdagh, cousin d'Eric et John.

Ce remaniement est effectué alors que le secteur de la distribution fait face à d'importants changements, comme le développement de l'e-commerce ou la concurrence féroce des hard-discounters. Par ailleurs, la collaboration de Mestdagh avec le groupe Carrefour vient à échéance en 2020 et Mestdagh entend bien la renouveler.

Fondé en 1900 à Charleroi, le groupe Mestdagh compte aujourd'hui 83 magasins, principalement en Wallonie et à Bruxelles. En 2010, il s'est rapproché du groupe Carrefour en rachetant 16 magasins menacés de fermeture. Ses supermarchés Champion sont ensuite passés sous l'enseigne Carrefour Market - groupe Mestdagh en 2012-2013.