Un "mini-Madoff" espagnol condamné à 13 ans pour une escroquerie de 350 millions d'euros

Citoyen espagnol, German Cardona, condamné notamment pour "escroquerie" et "blanchiment", était surnommé le "mini-Madoff" en référence au New-Yorkais Bernard Madoff, à l'origine d'une gigantesque fraude dite pyramidale estimée à 23 milliards de dollars sans les intérêts.

Comme Madoff, German Cardona captait l'argent d'épargnants en leur promettant des rendements très élevés, de 20% et même 40% selon le jugement rendu jeudi.

Ce jugement a été diffusé vendredi par l'Audience nationale, juridiction spécialisée dans les affaires financières et de terrorisme.

Cardona agissait par le biais d'une société, Finanzas Forex, qui prétendait opérer sur le marché des devises. En réalité, il n'avait placé que 5% des sommes confiées et les dividendes qu'il reversait étaient "ridicules", selon la justice.

Madoff n'avait pour sa part jamais placé un centime des sommes confiées et piochait dans les fonds de nouveaux investisseurs pour rétribuer ou rembourser les plus anciens.

Le château de cartes de l'Américain fondé sur l'épargne pyramidale s'est écroulé en décembre 2008, alors que Cardona était, lui, en pleine activité.

Cardona avait monté la société en 2007 avec sa compagne, Lina Maria Mantilla, une Colombienne de 47 ans, et avait agi jusqu'en 2010, séduisant jusqu'à 186.000 clients.

Il gardait l'essentiel des sommes collectées, s'en servant pour acquérir plus de trente immeubles en Colombie et d'autres aux Etats-Unis, en Espagne et à Panama, grâce à la mise en place d'un complexe réseau de sociétés.

La valeur estimée de ces biens était de 81 millions de dollars. Il avait aussi investi 107 millions de dollars dans de l'or, selon la justice.

Cardona a été condamné à 13 ans et trois mois de prison et à une amende de 300 millions d'euros. Sa compagne a été condamnée à trois ans et 900.000 euros d'amende. La justice a en outre ordonné la saisie de l'ensemble des biens.