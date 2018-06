Un livre pour aider les dirigeants à se poser les bonnes questions stratégiques pour leur entreprise

Signe des temps digitaux, le MOOC ( Massive Open Online Course) permet à tout chacun de s'éduquer en ligne, à son rythme et souvent gratuitement. Il est aussi devenu un élément pédagogique important dans nos universités. Les MOOC permettent, en effet, aux professeurs d'abandonner le côté austère des cours ex cathedra pour se concentrer sur l'appropriation de la matière, la réponse aux questions et les études de cas.

...