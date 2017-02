Un fonds d'investissement américain veut acquérir la société belge Resilux

Le fonds d'investissement américain Bain Capital veut acquérir la société belge Resilux, basée à Wetteren et spécialisée dans la production de bouteilles PET. Les actionnaires historiques et le conseil d'administration soutiennent l'offre qui atteint 195 euros par action et qui devrait conduire à une sortie de bourse pour Resilux.