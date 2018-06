Un fonds chinois boucle le rachat de la prestigieuse cristallerie Baccarat

L'opération "fait suite à l'aboutissement d'un processus de consultation des instances représentatives du personnel en France et d'obtention de certaines approbations en République populaire de Chine", a indiqué l'entreprise française dans un communiqué. Le contrat d'acquisition porte sur 88,8% du capital de Baccarat. FFC avait signé en juin 2017 "une promesse irrévocable d'achat" avec les deux principaux actionnaires américains, Starwood Capital Group et L. Catterton pour acquérir leur participation dans Baccarat, à un prix de 222,70 euros par action.

Les investissements s'amenuisaient ces dernières années

La prestigieuse marque, valorisée à 185 millions d'euros en octobre 2017, est installée dans une commune de 4.500 habitants de la vallée de la Meurthe (est), où elle emploie 500 salariés. La manufacture, créée par le roi Louis XV il y a 250 ans, est réputée dans le monde entier pour ses articles de table, objets de décoration, luminaires et bijoux. Contrôlé depuis 2005 par Starwood Capital, un fonds américain spécialisé dans l'immobilier, le cristallier avait vu ses investissements s'amenuiser ces dernières années.

Le projet du nouvel actionnaire chinois, qui prévoit 20 à 30 millions d'euros d'investissements à court terme, et peut-être 50 millions d'euros à moyen terme, porte sur la densification du réseau de distribution et la conquête des marchés émergents, en particulier aux États-Unis, principal marché du luxe, et en Asie.