Un fameux coup d'accélérateur pour la gazelle iTeos Therapeutics

Et une excellente nouvelle de plus pour l'écosystème belge des biotechs ! L'entreprise iTeos Therapeutics, basée à Gosselies, annonce le bouclage d'un tour de table de 64 millions d'euros. De quoi accélérer la croissance de cette spin-off, désignée Gazelle wallonne 2017 pour les petites entreprises par Trends-Tendances. Cet argent financera les premières études cliniques de deux candidats-médicaments, qui ambitionnent ni plus ni moins que de révolutionner la lutte contre le cancer. Grâce à l'apport de fonds, la société espère pouvoir amener ses innovations jusqu'à "un stade favorable en vue d'une entrée en Bourse", précisait récemment le CEO Michel Detheux, à la newsletter Biotech Finances.

