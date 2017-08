Un "excellent premier semestre 2017" pour le holding Ackermans & van Haaren

La hausse s'explique notamment par une augmentation de 15,6 millions d'euros (+16,8%) des contributions des secteurs principaux. Delen Investments (+6,0 millions d'euros), Extensa (+9,5 millions d'euros) et SIPEF (+5,8 millions d'euros) soutiennent ainsi l'accroissement des bénéfices dans les secteurs "Private Banking", "Real Estate & Senior Care" et "Energy & Resources" tandis que CFE, qui avait commencé l'année en force, affiche une contribution en recul de 6 millions d'euros dans le segment "Marine Engineering & Contracting".

L'entreprise active dans le secteur du dragage DEME, contrôlée à 100% par CFE, a elle enregistré, sur les six premiers mois de 2017, une solide progression de son chiffre d'affaires, lequel s'établit à 1.102,9 millions d'euros contre 803,1 millions d'euros sur la même période de l'année précédente.

"DEME confirme ses bonnes perspectives avec un carnet de commandes très fort, tandis que Delen Investments et la Banque J.Van Breda & Co enregistrent un afflux record d'avoirs confiés. AvH poursuit la mise en oeuvre de sa stratégie, centrée sur une focalisation croissante sur son portefeuille et sur une croissance stable de la contribution des secteurs principaux au résultat récurrent du groupe. Les développements chez SIPEF et l'accroissement de notre pourcentage de participation en sont le parfait exemple. Grâce à une bonne dynamique dans les projets de développement immobilier, Extensa contribue aussi de façon plus récurrente au résultat du groupe", estime le CEO du groupe Jan Suykens.