Un Belge à la tête du géant Mondelez

Mondelez International, connue pour ses produits tels que Milka, Côte d'Or, Lu et Oreo, enregistre un chiffre d'affaires annuel de 26 milliards d'euros et compte 90.000 travailleurs. L'entreprise a été créé en 2012, à partir de la scission de Kraft Foods Inc.

Dirk Van de Put affiche une carrière de près de trente ans dans le secteur de l'alimentation et la consommation, ayant travaillé pour Novartis, Danone, Coca-Cola et Mars notamment.

"Au nom de l'ensemble du conseil d'administration de Mondelez International, nous accueillons chaleureusement Dirk et sommes impatients de travailler avec lui afin de diriger l'entreprise vers son prochain chapitre de croissance", a réagi Mark Ketchum, administrateur indépendant de Mondelez international.