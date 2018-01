Un accord de coopération entre l'aéroport de Liège et les Aéroports de Thailande

"Cet accord entre les deux aéroports, acteurs cargo majeurs en Asie et en Europe, représente un engagement d'échange d'expertise et de savoir-faire, en mettant l'accent sur le développement du fret", souligne Liege Airport.

Cette signature de protocole de coopération a eu lieu lors d'une cérémonie à l'Asia Air Cargo Summit.

Cet accord est une première étape vers une coopération étroite entre les aéroports dans le but de développer intensément le transport aérien de marchandises, précise Liege Airport.

"Une attention toute particulière sera donnée au développement des installations et des procédures que nécessite le transport de produits périssables, de manière à unifier les marchés ASEAN et européen. En ce qui concerne l'e-commerce, l'aéroport de Bangkok-Suvarnabhumi et Liege Airport envisagent de créer un réseau international de liaisons performantes", ajoute l'aéroport régional.