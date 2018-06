Trois nouvelles destinations et un nouveau design pour Thalys

Le premier trimestre 2018, "très positif" avec une hausse du trafic de 8,8%, a permis à l'entreprise de conclure le premier semestre dans le vert (hausse de 4,7% du trafic et de 2,8% du chiffre d'affaires) malgré les grèves ferroviaires en France. Celles-ci ont tout de même réduit de 20% les capacités de maintenance et de 8% celles de circulation des rames, insiste Agnès Ogier, l'administratrice déléguée de Thalys. La route Bruxelles-Paris a renoué avec la croissance, avec un trafic en augmentation de 4,5% au 1er trimestre, soutenue par le low-cost Izy (+5,9%). Les routes "allemande" (+8%) et "néerlandaise" (+16%) progressent également.

Roissy-Charles de Gaulle en 1h30 depuis Bruxelles

Le réseau s'étendra l'an prochain. D'abord en avril avec Roissy-Charles de Gaulle et Marne-la-Vallée, dans l'est parisien. Les temps de parcours depuis Bruxelles avoisineront 1h30 et Thalys table sur 300.000 voyageurs à terme. Ensuite, Bordeaux viendra également s'ajouter à ces destinations, mais uniquement durant l'été 2019, à raison d'un train par semaine dans chaque sens le samedi.

Il s'agit là d'un nouveau 'Thalys Soleil', qui dessert déjà Marseille durant la saison estivale actuellement, pendant hivernal des 'Thalys Neige', qui prennent la direction des Alpes. Enfin, dès le 2e semestre 2019, Thalys débutera le renouvellement intérieur de ses rames. Un travail que l'on doit au designer flamand Axel Enthoven et qui permettra d'augmenter de 7% la capacité des trains. Un déploiement qui s'achèvera en 2022.