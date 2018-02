Trends Gazelles du Brabant wallon 2018: compte-rendu en images

Ce mercredi 7 février, c'est au sein de la somptueuse Chapelle Musicale Reine Elisabeth que Trends-Tendances a mis à l'honneur les Trends Gazelles nominées pour le Brabant wallon.

Frédéric Deborsu a accueilli les convives et a rapidement donné la parole à Madame Isabelle Kibassa-Maliba, Députée provinciale en charge de l'économie et du commerce. A suivi un échange entre Frédéric Deborsu et Monsieur Philippe de Marchant et d'Ansembourg, CEO de Termico et Vice-président de la Chambre de commerce du Brabant wallon. Les convives ont eu le privilège et l'immense plaisir de déguster 4 petites pièces musicales majestueusement interprétées par Hiwote Tadesse, alto, et Olga Kirpicheva, piano (Schumann, Märchenbilder)

La rédaction de Trends-Tendances a ensuite élu une entreprise par catégorie (petite, moyenne et grande entreprise) Ambassadrice des Trends Gazelles 2018 pour le Brabant wallon:

Catégorie Petites entreprises: nSilition

Catégorie Moyennes entreprises: Odoo

Catégorie Grandes entreprises: Wilink Insurance

Cette soirée fut également l'occasion pour les partenaires, les invités de la CCIBW et de la province du Brabant wallon et les Gazelles nominées d'échanger leurs expériences respectives.