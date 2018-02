Treedy's, la start-up belge qui va ringardiser la cabine d'essayage

Ne dites pas aux responsables de Treedy's que leur scanner corporel va flinguer la cabine d'essayage. " Nous ne tuons que la mauvaise expérience online et offline, assure Cédric Cauderlier, responsable marketing. Il y aura toujours des cabines d'essayage dans les magasins qui apportent une valeur ajoutée par le service et le conseil. " Reste que la solution imaginée par cette start-up bruxelloise fait tomber un fameux frein aux achats d'articles de mode en ligne : la peur de commander la mauvaise taille. Une crainte qui fait que plus de la moitié des consommateurs n'achètent sur Internet que des marques de prêt-à-porter ou de chaussures qu'ils connaissent. Une grande majorité affirment pourtant qu'ils ajouteraient davantage d'articles dans leur panier s'ils étaient assurés de choisir la bonne taille.

