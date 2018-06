Tout savoir sur les nouveautés chez Thalys

Les trains bordeaux Thalys, reliant Bruxelles à Paris, Amsterdam et Cologne, vont changer à partir de l'an prochain. L'intérieur des trains recevra un nouveau design, de nouveaux fauteuils. Les 26 rames de Thalys gagneront chacune 28 sièges (de 371 à 399 places, +7%). De quoi pousser la croissance. L'opérateur est longtemps resté à la frontière des 7 millions de passagers par an, et l'a dépassée en 2017 (7,2 millions de passagers).