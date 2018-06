Tous les travailleurs désormais éligibles à la pension complémentaire de leur entreprise

Le salarié ne devra plus attendre ses 25 ans et il ne devra plus avoir travaillé dans l'entreprise depuis au minimum un an pour avoir droit à la pension complémentaire proposée par son employeur, selon un projet de loi qui sera soumis au vote de la séance plénière de la Chambre jeudi.