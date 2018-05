Toujours pas d'accord entre pilotes et direction de Brussels Airlines

La réunion de conciliation a débuté peu après 9h00, en présence de nombreux pilotes grévistes devant le bâtiment qui abrite le siège de l'entreprise. Elle a été suspendue vers 12h00 pour reprendre peu après 15h00. Les pilotes ont, quant à eux, quitté les lieux. Les négociations étaient alors "difficiles", à en croire les syndicats, qui ne souhaitaient pas s'exprimer sur le contenu des nouvelles propositions formulées par la direction. Depuis le milieu de l'après-midi, plus aucune information ne filtre. Il semble malgré tout que les syndicats soient en attente d'une proposition de la direction, sans doute différente de celle déposée sur la table durant la matinée. Les négociations portent principalement sur une rémunération des pilotes revue à la hausse, un meilleur équilibre entre vies privée et professionnelle et sur les pensions. Étienne Davignon, le président de Brussels Airlines, a confirmé la difficulté des négociations à son arrivée au siège de la compagnie, sur le coup de 18h00. Son apparition est peut-être le signe que les discussions arrivent à un moment charnière. Une nouvelle grève est prévue mercredi. Au total, plus de 60.000 passagers sont concernés par les annulations de près de 600 vols sur les deux jours. Chaque jour de grève coûtera 4,7 millions d'euros à Brussels Airlines.