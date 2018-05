Total mettra fin à son projet gazier en Iran s'il n'obtient pas de dérogation

Le 8 mai, le président américain Donald Trump a déclaré que son pays se retirait de l'accord signé en 2015 entre des grandes puissances et l'Iran, qui avait accepté de brider son programme nucléaire en échange de la levée d'une partie des sanctions internationales.

"En conséquence (...), Total ne pourra pas continuer le projet South Pars 11 (SP11) et devra mettre fin à toutes les opérations qui y sont liées avant le 4 novembre 2018, à moins qu'une dérogation propre au projet ne soit accordée par les autorités américaines, avec le soutien des autorités françaises et européennes", explique le communiqué du groupe.

L'administration Trump a choisi de rétablir l'intégralité des sanctions levées après l'accord de 2015 et d'appliquer des sanctions encore plus sévères.

Le producteur français de pétrole et de gaz souligne que les actifs américains "représentent plus de 10 milliards de dollars des capitaux employés de Total", et qu'il "ne peut pas se permettre d'être exposé à des sanctions secondaires américaines, qui peuvent comprendre la perte des financements en dollars par des banques américaines (...)".

Pour obtenir une exemption, Total compte invoquer les conditions dans lesquelles a été signé le contrat de plusieurs milliards de dollars pour développer la phase 11 du vaste champ gazier offshore Pars Sud en Iran, avec Petrochina comme partenaire.

Un contrat "en stricte conformité avec les résolutions de l'ONU et les législations américaines, européennes et françaises en vigueur à l'époque", précise le communiqué, qui insiste aussi sur le fait qu'il s'agit de gaz destiné uniquement au marché domestique iranien.

"Total a mis en oeuvre volontairement une politique s'assurant qu'aucun des prestataires ne participant au projet ne soit affilié au corps des gardiens de la révolution, apportant ainsi une contribution aux objectifs de politique étrangère visant à restreindre la sphère d'influence de ce groupe", insiste le communiqué.