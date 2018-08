Toodoc, l'appli qui vous trouve un dentiste en urgence

Une rage de dent et votre dentiste habituel, surchargé, ne peut vous recevoir en urgence. Vous voilà parti pour une journée au téléphone, à appeler au hasard tous les praticiens du coin, dans l'espoir de décrocher un rendez-vous. Et si tout cela pouvait se régler en deux ou trois clics ? C'est l'idée de Laurent Coppens et Julien Galand, fondateurs du site Tooddoc.com. Le principe est simple : les dentistes signalent sur la plateforme leurs plages horaires disponibles pour les prochaines 48 heures, les patients introduisent leur demande et le site renseigne instantanément les créneaux les plus proches. Et si aucune plage horaire n'est disponible, vous restez sur une lis...