TMG: le conseil d'entreprise en justice contre l'offre de Mediahuis

La semaine dernière, le conseil d'entreprise central de TMG a rappelé par lettre au conseil des commissaires et au conseil d'administration leur promesse de considérer tous les offrants sur pied d'égalité. Mais le conseil des commissaires n'en a pas tenu compte et a conclu ce week-end un deal avec Mediahuis, l'éditeur de presse belge à qui appartient notamment les journaux flamands De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.

Le conseil d'entreprise central a dès lors décidé de saisir la chambre commerciale de la cour d'appel d'Amsterdam, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué. Il estime qu'on ne lui a pas permis de disposer d'informations suffisantes pour avoir une vue claire de toutes les options en présence. Cela ne signifie pas qu'il prend partie pour l'offre de Talpa plutôt que de Mediahuis, insiste-t-il.

Si le recours est jugé fondé, Mediahuis pourrait avoir l'interdiction provisoire de faire une offre pour TMG, précise De Telegraaf.

L'entreprise média Talpa a aussi décidé d'entreprendre une action en justice, rapporte l'agence de presse ANP.

Talpa souhaite que l'opération de rachat de Mediahuis se fasse à concurrence égale et qu'un commissaire indépendant soit nommé, avec des compétences renforcées.