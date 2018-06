En mars dernier, Facebook avait indiqué que Cambridge Analytica utilisait les données de 87 millions d'utilisateurs sans leur consentement.

A la suite de l'éclatement de ce scandale, Test-Achats et ses organisations soeurs AltroConsumo (Italie), OCU (Espagne) et Deco Proteste (Portugal) avaient rencontré mi-avril des responsables de Facebook pour leur faire part de leurs exigences en termes de protection des données et d'indemnisation des victimes.