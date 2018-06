Test Achats démasque 800 fausses boutiques ".be" en ligne

Test Achats a démasqué 800 fausses boutiques en ligne qui abusent de noms de domaine existants et utilisent toutes l'extension ".be". L'association des consommateurs a demandé au SPF Economie et à DNS Belgium de bloquer ces sites web qui vendent vêtements, chaussures et accessoires de marques à prix réduits.