Tesla rate ses objectifs, malgré une production et des commandes en forte hausse

Tesla a produit 83.922 voitures l'année dernière soit 64% de plus qu'en 2015. Il n'a toutefois écoulé que 22.200 voitures sur les trois derniers mois alors qu'il avait annoncé en octobre espérer en vendre 25.000. En conséquence, son action reculait de 1,83% à 213,02 dollars vers 22h00 GMT (23H00 en Belgique) dans les échanges électroniques d'après-séance à Wall Street.

"En raison de défis pesant sur la production à court terme, qui ont commencé début octobre et ont duré jusqu'au début décembre et portant sur la transition vers les fonctions Autopilot, la production au 4e trimestre a davantage repoussée vers la fin du trimestre que ce qui était initialement prévu", a précisé Tesla dans un communiqué.

En conséquence, des voitures n'ont pas pu être expédiées en Europe et en Asie en temps voulu. "Au total, environ 2.750 voitures n'ont pas pu être comptabilisées comme des livraisons au 4e trimestre en raison de délais de dernière minute dans le transport ou bien car le client n'a pas pu en prendre possession", a précisé Tesla.

Le constructeur a toutefois assuré que "la demande a été particulièrement forte au 4e trimestre, les commandes pour les modèles X et S étant 52% supérieures à celles du 4e trimestre 2015 et 24% plus élevées qu'au 3e trimestre".

Tesla produit actuellement deux voitures, la berline "S" et la "X", un modèle à sept places. Il doit lancer d'ici la fin de l'année le "Model 3", pour lequel il a déjà reçu près de 400.000 commandes et dont le prix sera plus concurrentiel, autour de 35.000 dollars.