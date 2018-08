"Tesla prévoit d'investir 5 milliards de dollars dans une usine en Chine"

Le groupe californien souhaiterait lever au moins une partie des fonds en Chine pour financer l'usine. Tesla aurait annoncé le mois dernier qu'il voulait construire le site près de Shanghai et y commencer l'assemblage du Model 3 en 2020.

Cette production en Chine est importante pour Tesla car les autorités locales ont imposé une taxe supplémentaire de 25% sur l'importation de voitures américaines en réponse aux droits de douane imposées par le président Trump sur des produits chinois.

La Chine est le marché le plus grand pour les voitures électriques et l'un des plus importants pour Tesla, après les USA.