Tesla débarquera-t-elle à Gosselies ?

Parmi les noms qui circulent pour une éventuelle reprise du site Caterpillar à Gosselies, on retrouve le constructeur automobile Tesla. " Une option parmi d'autres ", indique-t-on au cabinet de Jean-Claude Marcourt, ministre wallon de l'Economie (PS). Mais une option bien séduisante. C'est que le site de Gosselies, qui laisse plus de 2.000 personnes sur le carreau, possède un certain nombre d'atouts pour une réaffectation industrielle dans le secteur automobile.

