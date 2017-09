Ter Beke s'apprête à reprendre une entreprise de charcuterie aux Pays-Bas

Cette "business unit" produit et vend des charcuteries fraîches tranchées, des délicatesses et blocs artisanaux dans ses sites de production aux Pays-Bas, explique Ter Beke dans un communiqué.

Cette opération permettrait à Ter Beke de doubler son chiffre d'affaires aux Pays-Bas et de "devenir leader incontesté du marché au Benelux".

Zwanenberg Food Group doit soumettre l'acquisition pour avis auprès du comité d'entreprise, et les parties soumettront également l'acquisition aux autorités de concurrence néerlandaises compétentes. La reprise, dont les conditions financières n'ont pas été précisées, devrait être complétée d'ici la fin de l'année.

Parallèlement, le groupe Ter Beke, qui avait déjà repris l'entreprise française Stefano Toselli SAS et Pasta Food Company fin juin, a annoncé un chiffre d'affaires de 217,3 millions d'euros pour le premier semestre 2017, soit 6,2% de plus qu'au premier semestre 2016.

Le résultat d'exploitation plus amortissements, dépréciations et mouvements des provisions (ebitda) affiche une hausse de 7,3%, à 21 millions d'euros. Le résultat après impôts s'élève à 9,6 millions d'euros, contre 7,2 millions pour les six premiers mois de 2016 (+33%).