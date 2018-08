Tensions chez Ryanair: les pilotes allemands se préparent à faire grève

Ryanair avait indiqué avoir formulé une nouvelle proposition vendredi dernier pour les pilotes basés en Allemagne. Pour VC, il ne s'agissait là en revanche pas plus qu'un condensé de tous les points de vue connus dans le dossier. La grogne des pilotes au sein de la compagnie à bas coûts fait donc tache d'huile. Ils organisent en effet déjà des grèves vendredi en Belgique, en Suède et à nouveau en Irlande. On ignore par contre encore si les Allemands se joindront au mouvement.

Ryanair a, en tous les cas, déjà annulé 146 des quelque 2.400 vols prévus en Europe ce jour-là, dont 104 au départ ou vers la Belgique. Une tentative de conciliation avec les syndicats belges a par ailleurs échoué lundi. Le personnel de cabine avait lui déjà débrayé les 25 et 26 juillet derniers dans plusieurs pays d'Europe, dont, à nouveau, la Belgique.

Depuis plusieurs mois et à travers l'Europe, les salariés de la compagnie à bas coûts irlandaise demandent l'instauration d'un vrai dialogue social et l'application des législations nationales sur le travail.