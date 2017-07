Telenet met fin à son comité composé d'hommes politiques

L'entreprise a désormais élaboré une "stakeholder engagement charter" (charte sur l'engagement des parties prenantes) afin de réguler ses contacts avec les acteurs externes et les rendre transparents. Ce document stipule notamment que les hommes politiques qui exercent un mandat ne peuvent plus siéger au sein des panels des parties prenantes de la société.

Le président de la Chambre des représentants, Siegfried Bracke (N-VA), faisait partie du conseil consultatif de l'opérateur télécom depuis 2011. A la suite de l'éclatement des scandales Publifin au sud du pays, puis Publipart au nord, il s'était retrouvé sous le feu des critiques et avait quitté ce poste en février dernier.

Outre M. Bracke, l'ancien Premier ministre Yves Leterme (CD&V) et les députés fédéraux Patrick Dewael (Open Vld) et Peter Vanvelthoven (Sp.a) ont siégé au sein de ce comité d'avis. Ces prestations ont rapporté 82.000 euros à M. Dewael, tandis que Siegfried Bracke a empoché 66.000 euros et Peter Vanvelthoven 62.000 euros.