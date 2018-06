Telenet fait une offre pour la reprise de Brutele

Interviewé dans la foulée de l'annonce du rachat d'SFR Belux fin décembre 2016 pour 400 millions d'euros - qui a depuis lors permis à l'opérateur d'empocher le câble à Bruxelles-Ville, Molenbeek, Anderlecht, Woluwe-Saint-Lambert, Saint-Josse, et Watermael-Boitsfort -, le patron de Telenet avait déjà déclaré être "bien sûr" intéressé par le dernier bastion de la capitale, détenu par Brutele.

L'intercommunale Brutélé a été fondée en 1968 au départ de la Régie d'Electricité d'Ixelles et s'est étendue par la suite. Elle réunit 24 communes wallonnes et 6 communes bruxelloises (Ixelles, Evere, Saint-Gilles, Woluwe-St-Pierre et Uccle).