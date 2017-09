Sweco: "Nos ambitions internationales continuent de prendre forme"

Sweco avait déjà obtenu en mai 2016 la coordination du projet et la conception détaillée pour l'infrastructure et l'aménagement du métro automatique sur la section Le Bourget RER - Le Mesnil-Amelot (Ligne 17).

Le consortium dirigé par Sweco, dont les honoraires s'élèvent à quelque 10 millions d'euros, se compose d'une équipe internationale et multidisciplinaire avec les bureaux d'architectes WilkinsonEyre (Londres) et Richez_Associés (Paris), et les bureaux d'ingénierie Oteis et Atec (Paris).

"Le fait que nous décrochions encore le marché, un an après l'attribution de la Ligne 17, pour assumer la responsabilité du complexe de maintenance et du site de remisage de la Ligne 15 signifie pour moi que nos ambitions internationales continuent de prendre forme, dans le cadre de l'expansion stratégique de notre expertise - la construction du métro et le génie civil en particulier - sur de nouveaux marchés", a souligné Erwin Malcorps, managing director de Sweco Belgium.

D'ici 2030, 200 kilomètres de voies et 68 nouvelles stations doivent voir le jour à Paris, comprenant aussi des rames de métro automatiques (sans conducteur). Le projet nécessite un investissement total de 25 milliards d'euros.