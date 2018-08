Suzuki et Mazda avouent eux aussi des falsifications de contrôles de pollution

Ces nouvelles irrégularités, survenant après une série de scandales qui ont terni la réputation de l'industrie nippone, ont été découvertes après le lancement d'enquêtes internes par chacun des 23 fabricants d'automobiles et de deux-roues à la demande des autorités.

Est alors apparue l'utilisation de "méthodes inappropriées" lors du contrôle de véhicules dans trois de ces groupes.

Suzuki a fait état de 6.401 véhicules concernés, soit près de la moitié de ceux soumis à des tests, entre 2012 et 2018.

Dans le cas de Mazda et de Yamaha Motor, les falsifications sont plus mineures: elles portent sur 3,8% de l'échantillon testé dans le premier cas, 2,1% dans le second.

Le ministère a promis de "prendre si nécessaire des mesures sévères" après l'examen des rapports rendus par les compagnies.

Parmi les 20 compagnies restantes, la plupart n'ont pas constaté d'irrégularités, tandis que plusieurs autres n'ont pas encore rendu leur copie.

Début juillet, Nissan, partenaire du français Renault et du japonais Mitsubishi Motors, avait admis ne pas avoir effectué correctement les mesures des performances d'émission de gaz d'échappement et des tests d'économie de carburant de certaines de ses voitures.