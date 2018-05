Sur les toits de Foodmet (Abattoirs d'Anderlecht), une ferme suspendue de 4.000 m2

"La plus grande ferme aquaponique urbaine d'Europe", selon ses concepteurs. Le projet est novateur, c'est certain. Sur un seul et même toit, la Ferme Abattoir (c'est son nom) élève des poissons et produit des fruits, légumes et herbes de manière totalement naturelle, sans aucun ajout de pesticide ou d'agent chimique.