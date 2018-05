Sunslice, créateur d'énergie en tranches

Le problème agace plus d'un smartphone addict : impossible aujour-d'hui de voir la batterie de son téléphone préféré tenir la distance sur toute une journée, peu importe la puissance (et le prix) de la fameuse machine, et c'est quand on en a besoin que l'on s'aperçoit qu'on a oublié de recharger la power bank de secours...

...