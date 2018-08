Start it @KBC et Pfizer concluent un accord de partenariat

Start it @KBC a déjà collaboré avec Voka Health, Imec et plusieurs grands hôpitaux. Pour la communauté de start-up, Pfizer est toutefois le premier partenaire structurel actif dans le secteur des soins de santé, précise Start it @KBC. "Grâce à ce nouveau partenariat, l'accélérateur pourra offrir une plateforme internationale à ses start-up medtech et les soutenir de manière optimale.

Celles-ci pourront utiliser le réseau international de Pfizer et faire appel à des experts de haut niveau que Pfizer mettra à leur disposition comme mentor ou comme coach". "C'est en faisant équipe que nous pourrons apporter plus rapidement l'innovation dans les hôpitaux, auprès des patients et des médecins. Pour nous, le partenariat avec Start it @KBC représente la meilleure façon d'associer notre expertise pharmaceutique au savoir-faire technologique des start-up.

Ensemble, nous voulons ainsi développer plus rapidement des innovations efficaces qui aideront les patients", a déclaré Karel Van De Sompel, country manager et managing director chez Pfizer Belgique. Le partenariat a été lancé lors de Start it @KBSea, un évènement qui regroupe chaque année à Ostende un millier d'entrepreneurs qui peuvent ainsi entrer en contact et participer à des ateliers.