Spadel investit 12,8 millions d'euros dans une nouvelle ligne de production à Spa Monopole

Cette nouvelle ligne de production servira à l'embouteillage des petites bouteilles PET de 33 et 50cl des eaux minérales naturelles pétillantes Spa ainsi que des eaux aromatisées Spa Touch Of. Son installation sera finalisée en février prochain.

La ligne produira des bouteilles PET de 33 cl pour les eaux pétillantes Spa Intense qui remplaceront les cannettes dès le premier trimestre 2018 réduisant ainsi également de moitié l'empreinte environnementale globale de cette référence, soit plus de 500T de CO2/an, se félicite Spadel. La cadence de la nouvelle ligne se situera entre 40.000 et 48.000 bouteilles/heure.

Lancées en 2014, les eaux aromatisées ("naturelles et 0 calorie") connaissent une croissance en flèche, selon le groupe belge. Fin 2016, les volumes de Spa Touch Of en Belgique ont progressé de 70% par rapport à l'année précédente. L'entreprise entend justement miser sur l'innovation et la naturalité alors que les consommateurs belges favorisent de plus en plus les boissons naturelles avec peu ou pas de sucre.

En cinq ans, Spadel a investi 45 millions d'euros dans son outil industriel à Spa Monopole, dont 17,5 millions dans une ligne aseptique pour l'embouteillage des limonades naturelles Spa Fruit (pétillantes) en 2016 et Spa Duo (non pétillantes) début 2017.