Sony: bénéfice net sur neuf mois multiplié par plus de 10, prévisions relevées

Le fleuron japonais de l'électronique Sony, dont le patron Kazuo Hirai a annoncé son départ vendredi, a de nouveau relevé ses prévisions annuelles après avoir vu son bénéfice net multiplié par plus de 10 sur les neuf premiers mois de son exercice 2017/18. Au cours de la période d'avril à décembre, le résultat net s'est élevé à 507,6 milliards de yens (3,7 milliards d'euros), contre 45,6 milliards de yens un an plus tôt.