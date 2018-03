Solvay: "Nous ne cherchons pas le clone de Jean-Pierre Clamadieu"

Contrairement à son CEO extraverti et très loquace Jean-Pierre Clamadieu qui a marqué de son sceau et abondamment commenté la transformation de Solvay, Nicolas Boël n'a accordé que peu d'interviews depuis sa nomination au poste de président de Solvay en mai 2012. Nicolas Boël, 55 ans, ne prend la parole que lors des événements importants qui ponctuent la vie du groupe. Hormis son interview d'intronisation dans Trends- Tendances au printemps 2012, il s'était encore exprimé dans nos colonnes en 2015 à l'occasion de la première augmentation de capital depuis l'entrée en Bourse du groupe en 1967, opération destinée à financer l'acquisition du congénère sectoriel américain Cytec. Grâce à Cytec, Solvay a su s'imposer sur la scène mondiale de matériaux composites de haute valeur dans le secteur aéronautique et automobile.

...