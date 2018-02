"Solides résultats commerciaux" mais bénéfice net en baisse pour Orange Belgium

Quant au chiffre d'affaires de l'opérateur, il s'est élevé à 1,252 milliard d'euros, en hausse de 0,8% sur un an. Ce frémissement positif s'explique par "une hausse de 0,1% du chiffre d'affaires des services mobiles, malgré une baisse de 9,1 millions d'euros au niveau du chiffre d'affaires MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel) et un impact négatif brut de 36,4 millions d'euros découlant du règlement européen sur l'itinérance; une hausse de 21,8% du chiffre d'affaires des services fixes, portée par la hausse des clients LOVE Internet + TV et un recul de 4,9 % des ventes d'équipement mobile et autres revenus", a précisé Orange Belgium.

Ce dernier a par ailleurs clôturé l'exercice 2017 avec 2,32 millions de clients postpayés, ce qui constitue une augmentation de quelque 67.600 clients par rapport à l'année précédente. "Cette progression est le fruit du portefeuille de produits 4G orientés clients proposé par Orange Belgium et d'un quatrième trimestre particulièrement actif sur le plan commercial", a souligné l'opérateur.

Pour 2018, Orange Belgium prévoit une hausse de son chiffre d'affaires total des services pour la troisième année consécutive et un EBITDA ajusté situé entre 280 et 300 millions d'euros. "Ces chiffres tiennent compte du fait que la performance financière en 2018 sera fortement affectée par la perte de près de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires provenant des MVNO et de l'impact final négatif dû à la réglementation européenne sur l'itinérance", a-t-il ajouté.

Enfin, fort des chiffres de 2017 et des perspectives à moyen terme, le conseil d'administration du groupe proposera le versement d'un dividende ordinaire brut de 0,50 euro par action pour l'exercice écoulé.