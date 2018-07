Solides performances pour Sony

Au cours des mois d'avril à juin, Sony a dégagé un gain net de 226,45 milliards de yens (1,7 milliard d'euros), aidé par une rentrée exceptionnelle liée à la cession et revalorisation comptable de parts de Spotify. Son chiffre d'affaires s'est affiché en progression de 5% à 1.953,6 milliards de yens. Il s'attend désormais à un résultat net annuel de 500 milliards de yens au lieu de 480 milliards.

Sony se félicite une fois de plus des performances croissantes de sa division des jeux et des services en ligne associés à ses consoles PlayStation. Depuis plusieurs années, grâce à la PS4, cette activité est devenue la locomotive du groupe. Dans le même temps, Sony est parvenu à redresser la barre dans les équipements audiovisuels (téléviseurs, casques audio très appréciés des mélomanes) et s'offre de beaux résultats aussi avec les appareils photo et caméras.

Autant de satisfactions pour un groupe qui a précisément fondé sa réputation sur ce type de produits mais qui avait un temps perdu une part de son prestige. En resserrant ses gammes sur des appareils répondant aux exigences de clients plus avertis, il est parvenu à s'extirper d'une concurrence féroce sur les premiers prix.

Stratégie

Cette stratégie voulue par le précédent PDG, Kazuo Hirai, a été le moteur d'une revitalisation du groupe après un tri sévère dans les activités à la suite de la crise financière de 2008-2009 et de plusieurs autres années difficiles. La musique, dans laquelle Sony investit beaucoup ces derniers temps, apporte aussi une solide contribution aux bons résultats, grâce notamment à la diffusion en flux ('streaming').

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Sony a non seulement révisé positivement son estimation de bénéfice net, mais aussi celle du chiffre d'affaires qui devrait atteindre 8.600 milliards de yens au lieu de 8.300 milliards. L'évaluation de bénéfice d'exploitation est en revanche maintenue à 670 milliards de yens.