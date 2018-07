Société Générale va racheter des activités de Commerzbank

L'opération concerne les activités "solutions d'investissement, produits de flux et gestion d'actifs de Commerzbank", basées à Francfort, Londres, Hong Kong, Paris, Luxembourg et Zurich, a précisé l'établissement français.

"Les activités courtage actions et couverture de matières premières de Commerzbank sont exclues du périmètre de la transaction", poursuit le communiqué. Selon la banque française, l'opération aura un impact "limité" sur son ratio de fonds propres et une influence "positive" sur la rentabilité du groupe.

Commerzbank, deuxième banque privée allemande, a de son côté déclaré que la cession de ces activités lui permettrait de "réduire (ses) coûts fixes" d'"au moins 200 millions d'euros d'ici à la fin 2020". Selon l'établissement francfortois, ses activités EMC ont généré un chiffre d'affaires brut de 381 millions d'euros en 2017. "Nous simplifions nos activités, nous contribuons à nos objectifs de réduction des coûts et nous libérons des capitaux au profit de notre coeur de métier pour nos clients", a expliqué Martin Zielke, le directeur général de la banque allemande.

En 2016, Commerzbank, qui est encore détenue à 15,6% par l'État allemand, avait annoncé le lancement d'une nouvelle stratégie visant à renforcer la numérisation des activités et faire reposer la banque sur deux piliers: les affaires de détail et celles avec les petites entreprises d'un côté ainsi que les relations avec les grandes entreprises de l'autre. Commerzbank, qui emploie plus de 49'000 salariés a dégagé un chiffre d'affaires de 9,2 milliards d'euros l'an dernier.