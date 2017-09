Siemens rachète le TGV français, un mariage de raison

Le groupe allemand va prendre le contrôle des activités ferroviaires du français Alstom. Avec la bénédiction du président français Emmanuel Macron. Objectif: créer un champion européen du rail, qui s'appellera Siemens Alstom, et pèsera plus de 15 milliards d'euros de ventes par an.